La jeune Norvégienne Eirin Maria Kvandal, 19 ans, a fait une lourde chute dimanche après-midi lors de l’étape de Coupe du monde de saut à ski à Hinzenbach (Aut). Après un deuxième saut à 88 mètres, elle est mal retombée et s’est cognée la tête violemment au sol. Lundi, la jeune femme a donné de ses nouvelles. Elle s’est déchirée le ligament croisé et sa saison est d’ores et déjà terminée.

(Video: ZDF)