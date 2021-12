Kuttiyamma a réalisé son plus grand rêve à 104 ans. Cette indienne a commencé à apprendre à lire et à écrire il y a tout juste un an. En novembre dernier, la centenaire a fait la une des journaux après avoir passé l’examen officiel d’alphabétisation, avec un score de 89 points sur 100.

(Video: News Minute / BAO)