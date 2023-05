Elections genevoises 2023: Un militant se colle la main sur le plateau de Léman Bleu

À Genève, les résultats du second tour des élections au Conseil d’Etat étaient retransmis en direct sur Léman Bleu ce dimanche. Soudainement, un militant avec l’inscription «agir ensemble» au dos de son t-shirt a surgi sur le plateau et s’est collé la main au pupitre de Jérémy Seydoux, le présentateur. Après quelques minutes, l’intervention des techniciens de plateau et de la police, l’émission a pu reprendre son cours.

(Video: Leman Bleu/lch)