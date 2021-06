Le plus rapide n’est pas toujours celui que l’on croit. Dimanche 30 mai dernier, une course de 100 mètres a eu lieu à l’Université de Datong (nord de la Chine). Et la compétition a eu un dénouement inattendu. Le plus rapide n’était autre que le caméraman. Une vidéo, devenue virale sur internet, montre Hao Xiaoyang, un étudiant de dernière année, capturer des images au plus près des athlètes. Mais le jeune, qui suit une formation d’éducateur physique, a rapidement volé la vedette aux athlètes car aucun d’entre eux n’est parvenu à le rattraper et il a fait cavalier seul en tête.