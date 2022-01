Transports publics vaudois – Et si prendre un bus devenait gratuit?

C’est un nouvel essai: l’initiative cantonale pour des transports publics gratuits dans tout le canton de Vaud a été officiellement déposée ce mercredi 19 janvier 2022. Muni de 17’000 signatures récoltées en 4 mois, le texte propose de piocher dans les réserves de l’État et dans l’impôt sur le bénéfice des entreprises pour financer la fameuse gratuité. Une mesure déjà refusée par le Grand Conseil en mars 2020 et qui coûterait jusqu’à 350 millions de francs par an au canton. Les citoyens vaudois voteront probablement en 2023 sur cette initiative. Un contre-projet pourrait aussi voir le jour. En attendant, nous vous avons demandé si vous êtes plutôt «pour» ou «contre».

(Video: 20min/Robin Baudraz)