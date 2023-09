Des jumeaux, une fille et un garçon, sont nés après seulement 22 semaines de grossesse. Ils sont venus au monde en octobre 2022 aux Etats-Unis et leur chance de survie n’était que de 10%, selon les médecins. Kimyah et DJ ont pu récemment rentrer chez eux, sous les applaudissements du personnel soignant. (chs)