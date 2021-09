Le centre de vaccination de Beaulieu était spécialement ouvert ce lundi afin de faciliter la vaccination des jeunes en formation du canton de Vaud. Ils ont pu se présenter sans prise de rendez-vous préalable et au moment de leur choix dans la journée. De plus, le trajet aller-retour en transports publics était offert. Un dispositif identique est d’ores et déjà prévu le 13 septembre.

(Video: Marvin Ancian)