Scène rarissime dans le deuxième set: Federer a reçu un très inhabituel avertissement pour ne pas avoir été prêt à temps au retour (à 3-1, 40-40). Un rappel à l’ordre qui ne lui a pas du tout plu. S’en est suivi une longue discussion avec l’arbitre du match. «Tu penses que je suis lent ?», lui a-t-il lancé. Enervé il a aussi interrompu l’arbitre en lui demandant fermement: «Tu m’écoutes ou tu parles?». A la suite de ça, il a interpellé directement Cilic. «Est-ce que je joue trop lentement ?»

Et l’échange avec l’arbitre de reprendre de plus belle au changement de côté suivant. «Je n’ose même plus aller chercher ma serviette maintenant», a-t-il ironisé. Si l'incident semble avoir perturbé le Bâlois qui a perdu le deuxième set, cela ne l'a pas empêché de remporter son match.

(Video: RTS 1)