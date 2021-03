La ville de Lugano a connu une nuit de samedi à dimanche mouvementée. Plusieurs centaines de jeunes se sont retrouvés pour faire la fête. Arrivée sur place, la police a remarqué que le protocole anti-Covid n’était pas respecté et a dû intervenir, non sans mal. Des jets de bouteilles et des insultes ont accueillis les policiers. Aucun blessé n’est à déplorer.