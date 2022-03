Musique – Finies les chansons pour enfants, Henri Dès s’attaque aux adultes

C’est l’idole des petits romands: le chanteur vaudois Henri Dès change de registre. Après avoir composé et interprété plus de 250 chansons pour enfants et vendu plusieurs millions de disques, le chanteur vaudois a décidé de revenir à ses premières amours. Il sort un album de 12 titres destiné aux adultes. Le vernissage a eu lieu jeudi 24 mars au PAM à Cossonay-Ville (VD), devant un parterre d’invités et amis d’Henri Dès.

(Video: 20min/Robin Baudraz)