Une flash mob de 15 minutes a été organisée dans plusieurs villes romandes dont Genève pour revendiquer plusieurs mesures urgentes dans le milieu de la culture, ceci afin d’atténuer les conséquences de la crise sanitaire. Baptisée no culture, no future, la flash mob a été organisée un an jour pour jour après l’annonce des premières fermetures des lieux culturels. Elle visait à alerter l’opinion publique et demander la réouverture partielle des lieux culturels dans le respect des mesures sanitaires. Plus de 300 personnes étaient présentes à Genève.