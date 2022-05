Votations fédérales du 15 mai 2022: «Frontex est un pilier fondamental de Schengen»

Le 15 mai 2022, les Suisses sont appelés à voter sur Frontex. Il s’agit d’augmenter, ou non, les moyens financiers et humains alloués par la Suisse à l’agence européenne qui contrôle les frontières extérieures de l’espace Schengen. À quelques jours du scrutin, la Conseillère fédérale Karin Keller-Sutter est venue à Lausanne (VD) pour défendre le oui. Les Conseillers nationaux Ada Marra (PS) et Laurent Wehrli ont ensuite croisé le fer sur le sujet.

(Video: 20min/Robin Baudraz)