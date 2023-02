Balade respectueuse à La Berra pour voir le tétras lyre

Qui dit que l’on peut tout se permettre lorsque l’on se balade? Inquiète du sort des animaux sauvages de nos régions, l’association Nature et Loisirs mène plusieurs campagnes de sensibilisation destinées aux randonneurs et autres skieurs. Et c’est avec Olivier Clerc, un accompagnateur en montagne particulièrement patient, que nous sommes allés à la recherche du tétras lyre. Mais observer cet ancêtre de la poule tout en lui fichant une paix royale, c’est tout un art! Explications.