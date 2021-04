Un lézard géant a fait sensation en s’invitant dans un supermarché, cette semaine.

Scène de la vie quotidienne en Thaïlande… ou presque. Sous les yeux médusés des clients, un varan malais est entré dans un supermarché et s’est promené dans les allées avant de grimper sur des étagères, mettant un sacré bazar. «Les rayons sont détruits! Oh mon Dieu!» s’exclame une personne dans cette vidéo publiée le 6 avril sur le Facebook d'un certain Jejene Narumpa.



Grand lézard ovipare diurne, le varan malais est monnaie courante en Thaïlande. Il peut mesurer jusqu’à trois mètres de long, ce qui le place en troisième position par la taille après le varan-crocodile et le dragon de Komodo. Cet animal ne représente pas de menace particulière pour l’homme.