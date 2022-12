Goggia se fracture la main en fracassant une porte

L’Italienne Elena Curtoni a remporté la descente disputée à Saint-Moritz devant sa compatriote et favorite Sofia Goggia de 29 centièmes et la Suissesse Corinne Suter, qui termine 3e. Goggia a heurté une porte avec sa main gauche et a ressenti une vive douleur dans l’aire d’arrivée. Le diagnostic est rapidement tombé: elle souffre d’une fracture des deuxième et troisième métacarpiens à la main gauche, selon L’Equipe. L'Italienne sera opérée dans les prochaines heures à Milan. Elle espère être rétablie pour disputer la descente de samedi.

(Video: RTS 2/cga)