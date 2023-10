Ce village isolé au Groenland n’échappe pas aux défis liés au climat

Situé sur la côte est du Groenland, Ittoqqortoormiit est l’un des villages les plus isolés du monde. La communauté de 350 habitants située à quelques 500 km de la colonie humaine la plus proche existe depuis un siècle et est entourée d’une nature absolument sauvage composée de montagnes et de glacier. En dépit de cet isolement, les habitants sont confrontés à des transformations majeures de leur environnement, provoquées par le réchauffement climatique et les activités humaines. (chs)