Guerre en Ukraine – Guterres évoque l’impact mondial de la guerre

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité, António Guterres a insisté pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Au-delà du territoire ukrainien, la guerre a impacté le marché de la nourriture, de l’énergie et des engrais, faisant augmenter de façon drastique les prix sur les marchés mondiaux. Le chef de l’ONU a décrit cette guerre, provoquée par l’invasion russe, comme « l’un des plus grands défis jamais lancés à l’ordre international et à l’architecture de paix mondiale, fondée sur la Charte des Nations Unies ».

(Video: AP/AFP/ast)