La compagnie aérienne régionale suisse a réalisé en janvier dernier sa version du défi viral #JerusalemaDanceChallenge. Les équipages de Helvetic Airways souhaitent transmettre un message d’optimisme et de légèreté en pleine pandémie mondiale de coronavirus, a fait savoir la compagnie dans un communiqué. Plus de trente collaborateurs ont été sélectionnés et ont pris sur leur temps libre pour réaliser la séquence. La vidéo a nécessité au total plus de 12 heures de tournage réparties sur trois jours. Elle a été produite avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions fédérales de lutte contre le coronavirus le 18 janvier 2021.