«Je n’en peux plus de garder le silence» :

Ils formaient un des couples les plus célèbres de la téléréalité, mais tout ça est bien lointain désormais. Hilona Gos accuse son ex-fiancé Julien Bert de violences conjugales et de vol. La jeune femme a fait des révélations chocs via deux vidéos postées sur sa chaîne Youtube.

(Video: BAO)