Hischier se prépare en Suisse: «Quand tu gagnes, tout devient plus facile»

Les hockeyeurs suisses sont de plus en plus nombreux à être recrutés par des franchises de NHL, la prestigieuse ligue nord-américaine. Durant l’été, certains d’entre-eux rentrent au pays et se retrouvent pour la préparation physique. Nico Hischier (New Jersey Devils), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils), Andre Heim (St-Louis Blues), Ludovic Waeber (Florida Panthers) et Tim Berni (agent libre) étaient de passage à Lausanne ce vendredi. (20min/Robin Baudraz - Gabriel Nista)