«C’est une honte pour la France et le football» :

Le gardien de l’équipe de France, Hugo Lloris, ne portera pas le brassard LGBTQ au Qatar, contrairement aux capitaines de l’Allemagne et de l’Angleterre. La raison qu’il avance est considérée comme «écœurante et humiliante» par certains défenseurs de la cause.

(Video: Twitter/ BAO)