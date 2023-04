La plus grande fusée du monde, Starship, développée par SpaceX pour des voyages vers la Lune et Mars, a explosé en vol peu après son tout premier décollage, mais Elon Musk a félicité ses équipes et salué un «formidable» premier vol d’essai. Parmi les multiples images de l’événement, une insolite, a particulièrement retenu l’attention des réseaux sociaux...

(Video: Twitter/cga)