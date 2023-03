De plus en plus de jeunes s’injectent des anabolisants pour réaliser leur rêve d’obtenir un corps musclé. En Suisse, on estime à environ 200’000 le nombre de personnes qui consomment ces substances illégales destinées à améliorer les performances. Leurs effets secondaires peuvent être parfois dramatiques.

