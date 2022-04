Tigres, éléphants, ours polaires: plus de 1.000 animaux empaillés, dont près de la moitié issus d’espèces protégées ou éteintes, sont saisis par la Garde civile en Espagne. Le propriétaire de cette collection fait l’objet d’une enquête pour contrebande et plusieurs délits contre l’environnement.

(Video: Guardia civil / AFP / chs)