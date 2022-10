Un Vaudois s’est reproduit en miniature: «Il est un peu trop sérieux par rapport à moi»

Hugo Rittener est automatier et passionné par son métier. Depuis plusieurs années durant son temps libre, il se réfugie dans son petit atelier de Romainmôtier pour imaginer, puis créer toutes sortes d’objets à la mécanique complexe. Ces derniers mois, dans le plus grand secret, il a fabriqué une version de lui-même en miniature. Ce petit automate cligne des yeux, écrit ou encore bouge la tête. Plus de 500 heures de travail ont été nécessaires pour donner vie à ce projet.

(Video: 20min/Robin Baudraz)