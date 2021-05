Cyclisme - Il fait un soleil en pleine descente, se relève puis abandonne

Le Slovène Matej Mohoric (Bahrain), l’un des meilleurs descendeurs du peloton, a fait dimanche une chute spectaculaire dans la 9e étape du Tour d’Italie et a abandonné la course. Mohoric, qui semble avoir été surpris par un trou dans la chaussée, a fait une cabriole et a heurté le sol de la tête. Le Slovène, dont le vélo s’est brisé sur l’impact, s’est remis sur pied aussitôt avant de s’asseoir, visiblement choqué, et d’être évacué sur une civière. L’abandon de Mohoric est intervenu dans la descente du Passo Godi, un col des Abruzzes, 41 kilomètres après le départ de Castel di Sangro (centre).

(Video: RAI2)