Passionné de décorations de Noël – «Il faut un mois complet pour tout faire»

Il s’appelle Pierre-Alain Favre et étale sa passion sur et autour de sa maison. Depuis plusieurs dizaines d’années, cet habitant de La Brévine (NE) créé un univers féérique fait de lumières et de décorations de Noël de toutes sortes. Une mise en scène qui vise à faire plaisir aux passants et aux curieux. Cette exposition à ciel ouvert est à venir observer durant tout le mois de décembre, de 17h00 à 23h00.

(Video: 20min/Robin Baudraz)