Royaume-Uni - Il vole une «Range» et détruit plusieurs voitures

Un malfrat a volé une Range Rover et fait de nombreux dégâts au centre de Londres, dimanche. Des images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent le voleur percuter à plusieurs reprises un cabriolet qui se dressait sur son passage. La séquence montre ensuite le 4X4 réussir à écraser l’autre véhicule et à s’éloigner. Non sans avoir fait pour plusieurs milliers de francs de dégâts. D’autres voitures parquées sur le côté de la chaussée ont été touchées. Le véhicule bélier a lui été abandonné sur la route. La police a ouvert une enquête et recherche activement le chauffard. Personne n’a été blessé dans les accidents. Les enfants qui se trouvaient dans la voiture percutée à plusieurs reprises vont bien.