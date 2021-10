C’est la plus longue course à pied du monde: presque 5’000 kilomètres autour d’un même pâté de maisons dans le quartier du Queens à New York. Les coureurs doivent en faire le tour 5’649 fois - soit l’équivalent de presque deux marathons par jour, en ne s’arrêtant qu’entre minuit et 6h du matin.

(Video: AFP/lch)