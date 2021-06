Mikel Gómez, un Espagnol de 15 ans, a été exclu de son collège en octobre dernier pour être venu à l’école en jupe. Il souhaitait sensibiliser à la non-conformité de genre, et son collège lui a imposé un suivi psychologique. Depuis, plusieurs enseignants assurent leurs cours en jupe, pour soutenir Mikel et sa cause.

(Video: Público/Iae)