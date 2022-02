Ils ont abandonné leurs maisons, leurs récoltes et leurs biens: chassés par des attaques jihadistes meurtrières. Ces derniers mois plus de 6000 personnes ont quitté le sud du Burkina Faso,marchant jusqu’en Côte d’Ivoire pour y trouver un refuge précaire et repartir de zéro.

(Video: AFP / BAO)