Beaucoup d’animaux se retrouvent dans le besoin lorsque leurs propriétaires seniors n’arrivent plus à s’en occuper. L’association ASA recherche actuellement des bénévoles pour passer du temps avec chiens et chats, mais surtout pour intégrer le comité et mettre en place une solution aux problèmes des personnes seniors.

(Video: 20min/Gabriel Nista)