Animaux - India le tigre s’installe dans sa nouvelle maison

Un tigre qui a été vu errant dans un quartier de Houston la semaine dernière a été introduit dans son nouvel habitat dans un sanctuaire à Murchison, au Texas.



India le tigre a fait les gros titres la semaine dernière lorsqu’il a été repéré errant dans une rue de banlieue le dimanche 11 mai.



Selon la Humane Society of the United States, India est arrivé au Cleveland Amory Black Beauty Ranch le 15 mai, et était dans un enclos temporaire jusqu’à ce qu’il s’adapte et soit prêt pour un espace plus grand.