Après la Suède, l’Allemagne et l’Italie, le «Géant de Sel» des sculpteurs espagnols Coderch et Malavia s’est arrêtée à Toulouse, face à la cathédrale. Cette statue représentant un danseur rejeté en arrière, cuisses écartées et quasiment nu a suscité les plaintes de citoyens.

(Video: CORDECH&MALAVIA / AFP / BAO)