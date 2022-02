Mardi 8 février, un glissement de terrain dans le centre-ouest de la Colombie a fait au moins 14 morts et des dizaines de blessés. Ce sont de fortes pluies qui ont provoqué l’éboulement d’un pan de montagne sur des habitations. Les secours et habitants de la région recherchent encore des corps disparus, ensevelis sous la boue et les débris de maison.



(Video: AFP / BAO)