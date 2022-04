Présidentielle française: «J’ai voté utile, pour limiter la catastrophe»

Ils sont des centaines à s’être rendus au Palais de Beaulieu à Lausanne pour voter, ce dimanche 24 avril 2022. Les Français de Suisse ont participé, à distance, au second tour de l’élection présidentielle française. Si certains clament haut et fort leur soutien au Président sortant Emmanuel Macron, d’autres sont plus modérés et parlent de vote « utile». Prise de température à la sortie des isoloirs du plus grand centre de Suisse.

(Video: 20min/Robin Baudraz)