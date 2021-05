La vaccination mobile débute sa tournée - «J’avais rendez-vous à Lausanne et j’ai changé pour Vallorbe»

L’équipe mobile de la Protection civile a commencé hier sa tournée à Vallorbe et s’arrêtera dans une trentaine de communes d’ici le 30 juin. Elle offrira avec ou sans rendez-vous entre 400-450 doses par jour, et du mardi au vendredi, de 10h à 20h, et le samedi, de 10h à 18h. A ce jour, plus de 243’000 Vaudois ont été vaccinées. Le Canton ambitionne de vacciner la moitié de ses citoyens d’ici l’été.



(Video: Mediaprofil/sme )