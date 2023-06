Les «incels» échangent sur des forums Internet et attisent mutuellement leur mépris des femmes. En Amérique du Nord et en Europe, plusieurs actes de violence liés à cette sous-culture ont déjà été commis. C’est pourquoi Fedpol s’y intéresse désormais de plus près.

(Video: N.Knüsel/S.Ritter/M.Spicher/D.Brander)