On dit souvent à Nida-Errahmen Ajmi qu’en étant une femme qui porte le voile, qui a fait l’armée, qui roule en moto et qui s’exprime sur les réseaux sociaux, elle casse les stéréotypes. Mais ce n’est pas son but. La jeune Fribourgeoise est le sujet d’un court-métrage disponible en ligne dès le 28 septembre 2022 à 16h.