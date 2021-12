Erreur d’arbitrage – «Je ne pense pas que l’arbitre dorme tranquillement ce soir»

Comment le trio arbitral a-t-il fait pour ne pas voir que le ballon avait franchi la ligne de but bâloise sur la frappe de Zoubir à la 2e minute? La VAR absente en Conference League, cette erreur d’arbitrage – presque irréelle – de M. Jovic et de ses assistants a très probablement faussé la physionomie de cette «finale» de la poule H entre Bâle et Qarabag. L’entraîneur des vaincus était furieux : « Je remarque ces dernières années que des clubs souvent plus petits et moins connus sont affectés par de mauvaises décisions (...) Je ne pense pas que l’arbitre dorme tranquillement ce soir.»

(Video: SRF)