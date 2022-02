Après plus de 10 ans, Yverdon et Lausanne se sont retrouvés sur un terrain de foot. Pour ce quart de finale de Coupe de Suisse mardi, l’ambiance était à son comble. C’est tout le Nord vaudois qui attendait ce match, et YS a récompenser ses supporters en battant le Lausanne-Sport, validant son ticket pour les demi-finales.

(Video: 20min/Gabriel Nista)