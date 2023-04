Les anabolisants sont à la mode. En Suisse, près de 200’000 personnes s’injectent ces substances illégales pour réaliser leur rêve d’un corps musclé. Mais l’exemple de Rahel et Dimitri montre qu’il est possible de faire autrement. Ils sont culturistes et s’engagent pour un bodybuilding sans dopage.

(Video: S.Ritter/N.Knüsel/D.Brander)