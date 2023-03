Lara était encore au gymnase lorsque son frère l’a trouvée sur le sol de la salle de bain. La Soleuroise n’arrivait plus à parler et ne pouvait presque plus bouger. Aujourd’hui, elle étudie la psychologie. Les séquelles de l’attaque cérébrale continuent toutefois de la tourmenter.

(Video: A.Zingg/D.Brander)