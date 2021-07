Espace - Jeff Bezos flotte dans New Shepard

Jeff Bezos et son équipage qui flottent dans le propulseur New Shepard. La vidéo a été publiée sur Instagram par le fondateur d’Amazon, qui a réalisé son premier voyage dans l’espace le 20 juillet dernier. Le vol était entièrement autonome et le lancement a été organisé par Blue Origin, l’entreprise créée par le milliardaire. Trois autres personnes se trouvaient à ses côtés, son frère Mark, Wally Funk, pionnière de l’aviation âgée de 82 ans et le Néerlandais Oliver Daemen, premier client payant de la société âgé de 18 ans.