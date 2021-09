Onu - Joe Biden ne veut pas d’une «nouvelle Guerre froide» avec la Chine

Le président américain affirme devant l’ONU qu’il ne veut pas d’une «nouvelle Guerre froide» avec la Chine, et défend son attachement à la diplomatie et au multilatéralisme face à des alliés européens qui l’accusent de faire trop souvent cavalier seul. «Nous ne voulons pas d’une nouvelle Guerre froide, ou d’un monde divisé en blocs rigides», lance le président des États-Unis pour le premier discours de son mandat à l’Assemblée générale des Nations unies. Pour autant, «les États-Unis vont participer à la compétition, et y participer avec vigueur», a-t-il prévenu en livrant sa vision de la confrontation avec Pékin, sans nommer directement la puissance rivale.

(Video: AFP/chs)