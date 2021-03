L’Allemand Josef Ferstl, dossard n°24, a lourdement chuté lors de la descente de Garmisch-Partenkirchen ce vendredi. Le skieur a passé plusieurs secondes en l’air avant de retomber dans les filets. Plus de peur que de mal, l’Allemand a pu se relever et rallier l’arrivée sur ses skis. La course a été interrompue une demi-heure.