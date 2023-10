Joueurs suisses de la NHL: «Je vais prendre des Dar-vida avec moi à New York»

Nous avons rencontré 5 joueurs suisses de hockey sur glace qui évoluent dans la prestigieuse ligue nord-américaine, la NHL. Nico Hischier (New Jersey Devils), Jonas Siegenthaler (Devils), Ludovic Waeber (Florida Panthers), André Heim (St Louis Blues) et Tim Berni (agent libre) se sont confiés à notre micro quelques semaines avant le coup d’envoi du championnat 2023-2024. Il est question de burgers, du grand-frère Hischier, d’un chien prénommé Pablo et... de Dar-vida. (20min/Robin Baudraz & Gabriel Nista)