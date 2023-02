Voilà une image forte et pleine de bon sens à laquelle nous avons assisté ce dimanche lors de la victoire de l’Ajax Amsterdam face au Sparta Rotterdam (4-0). Alors que Mohammed Kudus inscrivait le quatrième but de son équipe, ce dernier a levé son maillot pour dévoiler un message à destination de Christian Atsu, tragiquement décédé dans le séisme qui a touché la Turquie et la Syrie.

(Video: beIN Sports)