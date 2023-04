Ce vendredi 31 mars, sur le plateau de «Touche Pas à Mon Poste», Cyril Hanouna a invité quatre membres de la Brigade de répression de l’action violente motorisée (Brav-M). Or, il semblerait que ces individus ne soient pas ou plus policiers. Encore un gros bad buzz pour la chaîne de télévision C8 et son émission phare.

(Video: AFP/BAO)