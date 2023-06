Némésis, collectif «féministe identitaire»: «L'immigration peut entraver la liberté des femmes européennes»

Némésis, un collectif «féministe identitaire», souvent étiqueté d’extrême droite et raciste, se distingue de la Grève féministe, en n’incluant pas les minorités comme les trans et en mettant en avant la surreprésentation des étrangers dans les auteurs de féminicides. Témoignage de deux Suissesses, que les féministes les plus en vue ne veulent pas du tout voir défiler à leurs côtés le 14 juin 2023.

(Video: Sébastien Anex/20 Minutes)